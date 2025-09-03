João Novais vai continuar a carreira na Arábia Saudita. O médio vai assinar pelo Al-Jabalain, clube da II Divisão, que é nesta altura orientado pelo português Ricardo Chéu.

Para se mudar para o Al-Jabalain, João Novais, de 32 anos, chegou a acordo com o Rio Ave e sai a custo zero, como jogador livre.

Formado no Coimbrões, no FC Porto e no Leixões, o filho de Abílio Novais, figura marcante do Salgueiros, desenvolveu a carreira sobretudo no Leixões, no Rio Ave e no Sp. Braga.

Já emigrou duas vezes para a Turquia e uma para os Emirados Árabes Unidos, preparando-se agora para ter a primeira experiência na Arábia Saudita.