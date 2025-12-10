O futebolista português Rodrigo Conceição está de regresso a Portugal e é reforço do Tondela, confirmou o Maisfutebol junto de fonte próxima do processo.

O lateral-direito de 25 anos já fez exames médicos e assina contrato por uma época e meia, até 2027, apurou o nosso jornal. A oficialização está por horas e tudo deve ficar fechado esta quinta-feira.

Rodrigo Conceição estava sem clube desde o final da época passada, 2024/25, depois de ter jogado pelo Zurique, da Suíça, durante duas temporadas. Nos helvéticos, fez 57 jogos, um golo e duas assistências.

O filho do treinador Sérgio Conceição e irmão de Francisco, Moisés, Sérgio e José, regressa a Portugal dois anos depois de ter saído do FC Porto, onde jogou na equipa principal e na B. Passou ainda pelo Moreirense, depois de ter feito grande parte da formação no Benfica, onde foi dos sub-15 até à equipa B.

Bebeto e Tiago Manso têm sido as opções no lado direito da defesa do Tondela e o treinador Cristiano Bacci ganha mais uma opção para essa posição.

Os beirões, que ocupam a 16.ª e antepenúltima posição (de play-off) com nove pontos, preparam a visita ao Nacional, da 14.ª jornada da Liga (sábado, 15h30).

