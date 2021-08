O Estoril acertou os moldes do contrato com o médio Rodrigo Valente.

Sabe o Maisfutebol que o jovem do FC Porto vai reforçar os canarinhos até 2024. Os contornos do negócio são os mesmos que o Maisfutebol divulgou na segunda-feira: partilha de passe, ficando ambos os clubes com 50 por cento dos valores do jogador de 20 anos que já leva quatro jogos na II Liga nesta época.

Rodrigo Valente chegou ao Dragão com 10 anos, tendo passado pela maioria dos escalões de formação do FC Porto. Em 2019/20 chegou à equipa B, marcando três golos em 21 jogos. Na época passada registou mais dois golos e três assistências em 34 jogos e este ano integrou os trabalhos de pré-temporada da equipa principal.

O jovem médio não é o único reforço fechado no dia do fecho do mercado. O Estoril já assegurou as contratações de Rui Fonte ao Sp. Braga e de António Xavier ao Panathinaikos.