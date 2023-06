Ricardo Sá Pinto vai prosseguir carreira no futebol cipriota.

O técnico português vai assumir o comando do APOEL Nisósia, apurou o Maisfutebol.

A transferência deve ser oficializada nas próximas horas.

Em comunicado divulgado nesta quarta-feira, através das redes sociais, Sá Pinto anunciou a saída do Esteghlal, do Irão, lamentando «desrespeito de alguns adversários, oito meses de salários em atraso e decisões questionáveis de árbitros e do comité disciplinar».

Sá Pinto conquistou a Supertaça pelo Esteghlal, para além de ter sido finalista da Taça.

A carreira de treinador, iniciada no Sporting, já contou também com passagens por Estrela Vermelha (Sérvia), OFI Creta e Atromitos (Grécia), Belenenses, Al Fateh (Arábia Saudita), Standard de Liège (Bélgica), Legia de Varsóvia (Polónia), Sp. Braga, Vasco da Gama (Brasil), Gaziantep (Turquia) e Moreirense.

Para além do troféu conquistado no Irão, Sá Pinto também ganhou a Taça da Bélgica pelo Standard.