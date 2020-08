Tem sido uma das novelas deste mercado, a do interesse do Manchester United em Jadon Sancho, prodígio do Borussia Dortmund.

Alguma imprensa já deu o negócio como fechado, mas depois de o internacional inglês ter seguido para o estágio do emblema alemão, o diretor do clube, Marc Zorc, garantiu que Sancho fica.

«Nós planeamos o futuro com o Jadon Sancho. Ele vai jogar connosco na próxima temporada. Penso que isso responde a todas as questões», disse, aos jornalistas.