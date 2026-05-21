O Santa Clara rejeitou uma oferta do Sporting por João Afonso, jovem guarda-redes de 19 anos. A notícia foi avançada pelo jornal O Jogo e confirmada pelo Maisfutebol.

A proposta não chegava ao milhão de euros e não convenceu os responsáveis da SAD do clube açoriano. A intenção do Sporting era integrá-lo na equipa B, que disputa a II Liga.

João Afonso terminou a temporada como titular do Santa Clara, sendo titular frente ao Nacional e ao FC Porto. Fez ainda 23 jogos pela equipa sub-23 e quatro nos juniores.

Produto da formação do Santa Clara e natural de Ponta Delgada, João Afonso foi convocado para a Seleção sub-20 que disputará o Torneio de Toulon.