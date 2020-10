A última contratação do Sevilha antes do fecho do mercado, nesta segunda-feira, foi... Gunnersaurus.

A mascote do Arsenal tinha sido despedida poucas horas antes, com o argumento da necessidade de reduzir despesas, o que motivou críticas por parte dos adeptos dos «gunners», assim como a reação surpreendida de outros clubes europeus.

Ao final do dia o Sevilha acabou por anunciar a contratação de Gunnersaurus, através da sua conta em inglês na rede social twitter.