Silas está em negociações com o Hadjuk Split, apurou o Maisfutebol.



As duas partes estão em conversações e esperam-se novidades nos próximos dias.



O técnico de 44 anos está sem clube desde que deixou o Sporting em março do ano passado, depois de ter iniciado a carreira no Belenenses.



A confirmar-se a mudança para a Croácia esta será a primeira experiência de Silas no estrangeiro.