O médio brasileiro Soares terminou a ligação ao Gil Vicente, após findado o vínculo contratual de uma época aos barcelenses.

O jogador de 31 anos fez, na temporada de regresso do clube à I Liga, um total de 37 jogos oficiais. Fonte do clube confirmou a saída do atleta, à Lusa.

O Gil foi o sexto clube de Soares em Portugal, após Arouca, Cova da Piedade, União da Madeira, Rio Ave e Portimonense. Representou, ainda, os espanhóis do Recreativo de Huelva e os brasileiros do Vila Nova.

É a 14.ª saída do plantel do Gil, depois de Bruno Diniz, Wellington Luís, Alex Pinto, Arthur, Edwin Banguera, Fernando Fonseca, Kraev, Kevin López, Rúben Ribeiro, Léo Cordeiro, Sandro Lima, Baraye e Naidji.