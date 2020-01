O Manchester United volta a ser associado fortemente a Bruno Fernandes, e o jornal «Record» até adianta, na edição desta sexta-feira, que o treinador dos "red devils» esteve em Lisboa a observar o capitão do Sporting, no clássico com o FC Porto.

Confrontado com estes rumores, Ole Gunnar Solskjaer recusou abrir o jogo.

«São especulações. Estamos sempre a ver jogos. Onde estive é irrelevante. É um jogador de outro clube, do qual não posso falar», respondeu o norueguês em conferência de imprensa, antes do duelo com o Norwich.