Mathys Jean-Marie é reforço do Sporting de Braga para as próximas três épocas.



Recrutado ao Clermont, o internacional sub-20 português assinou contrato com os minhotos até 2025 e vai integrar a equipa B, lê-se na nota emitida pelo clube.



'Estou muito feliz e honrado por assinar o meu primeiro contrato com o Braga e muito grato pela confiança que o Clube deposita em mim. Estou perante o meu primeiro desafio fora de França. É algo novo para mim e quero adaptar-me o mais rápido possível», referiu aos meios de comunicação do Sp. Braga.