O Sp. Braga anunciou a contratação de Rodrigo Silva, filho de Alan, antigo jogador e atual diretor dos «arsenalistas».

O avançado, de 18 anos, estava nos juniores do Paços de Ferreira.

«É um orgulho enorme poder voltar a vestir as cores do SC Braga. Ter esta oportunidade é sinal que o meu trabalho está a ser reconhecido. Assinar este contrato é um sonho tornado realidade, desde criança que sonho com este momento e é muito gratificante», refere Rodrigo, em declarações reproduzidas pelo seu novo clube.