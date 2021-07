Fábio Martins regressou de empréstimo do Al Shabab, da Arábia Saudita, teve direito até a um vídeo de apresentação nas redes sociais do Sp. Braga, mas está com via aberta para ser vendido agora no verão. O Maisfutebol sabe que os minhotos aceitam abrir uma negociação entre os quatro e os cinco milhões pelo jogador, que, por sua vez, também vê com bons olhos uma nova saída.



Recentemente, o médio-ofensivo viu o próprio Al Shabab oferecer 2,5 milhões de euros para contratá-lo em definitivo. O valor, no entanto, acabou por não agradar ao emblema bracarense. Desde então Fábio Martins tem participado normalmente da pré-época, e, inclusivamente, defrontou o Marselha na última quarta-feira, como suplente utilizado.



Desejado por outros clubes sauditas, entre eles o Al Hilal, e também referenciado no futebol turco, Fábio Martins, de 27 anos, tem contrato com o Sp. Braga até junho de 2023.