O Sp. Braga vai emprestar Bruno Rodrigues ao Karagumruk, da Turquia.

A cedência é válida até final da época, com a equipa turca, treinada pelo italiano Andrea Pirlo, a ficar com uma opção de compra de sete milhões de euros.

Produto da formação do Sp. Braga, Bruno Rodrigues tem 36 jogos pela equipa principal, com dois golos marcados (sete jogos e um golo na presente campanha). Atualmente com 21 anos, o central prepara-se agora para experimentar a Liga turca.