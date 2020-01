Francisco Trincão está a caminho do Barcelona por 31 milhões de euros, um valor recorde na história do Sp. Braga.



O negócio entre as duas partes, intermediado por Jorge Mendes, está praticamente fechado e prevê que o campeão europeu de sub-19 se mude para os culés no final da próxima temporada.



Falta apenas concretizar o acordo entre o extremo de 20 anos e os blaugranas, que será intermediado pelo agente do futebolista, Bruno Carvalho. Ao que tudo indica, Trincão vai assinar por cinco temporadas com o Barça.



No sentido contrário, Abel Ruiz será reforços dos arsenalistas. Porém, todas as fontes garantiram ao Maisfutebol que os negócios são independentes.