O Sp. Braga negou negociações com o FC Porto para a transferência de Ricardo Horta.

Fonte oficial do clube afirmou ao Maisfutebol que neste momento não existem quaisquer conversações para a saída do extremo de 26 anos, ao contrário do que garantia uma notícia veiculada nesta sexta-feira.

O Sp. Braga esclareceu ainda que negociou a aquisição de Ricardo Horta, em 2017, diretamente com o Málaga, sem a intervenção de qualquer fundo, que, portanto, não tem qualquer parte do passe do jogador. Desse modo, a saída do jogador é uma decisão que depende única e exclusivamente do clube minhoto.

Ricardo Horta tem contrato até 2024 com o Sp. Braga e está seguro por uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros.