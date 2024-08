Sporting de Braga e Olympiakos tinham acordo para a transferência do futebolista português André Horta, mas a mudança foi travada nas últimas horas, apurou o Maisfutebol junto de fonte próxima do processo.

O médio de 27 anos já estava em Lisboa esta quarta-feira, em trânsito para a Grécia, mas a transferência acabou por ser cancelada. Segundo foi possível saber, a mudança não se concretizou por razões associadas ao treinador do Olympiakos, José Luis Mendilibar, que terá, afinal, outras prioridades a nível de contratações para fechar os vários setores do plantel.

André Horta, tal como o nosso jornal já tinha noticiado, estava próximo de uma mudança definitiva para os gregos, depois de ter jogado por empréstimo no Olympiakos na segunda metade da época 2023/24. Esta quarta-feira, o jogador esteve ausente do treino do Sp. Braga.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Servette, esta quarta-feira, o seu irmão e colega no Sp. Braga, Ricardo Horta, até falou do futuro de André, dizendo: «Pelo que sei, não está nada finalizado ainda, falei com ele há bocado. Mas, seja para onde for [que ele vá], desejo-lhe a maior sorte do mundo e que seja feliz, é o que eu quero», referiu Ricardo.

Certo é que, para já, o futuro de André Horta passa pelo regresso a Braga, sendo que o mercado continua aberto. Até ao momento, nenhuma das partes envolvidas deu qualquer explicação oficial sobre o assunto.