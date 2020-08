Mehdi Taremi está perto de reforçar o FC Porto, mas o Sporting reacendeu o interesse no ponta-de-lança iraniano do Rio Ave e está a tentar desviá-lo da rota do Dragão, segundo o Maisfutebol apurou em exclusivo.

Os leões contam inclusivamente com um aliado de peso e até de alguma forma surpreendente: nada menos do que Antero Henrique. O ex-diretor-geral da SAD do FC Porto, coadjuvado pelo advogado Raul Costa (que também já exerceu funções no FC Porto), tem auxiliado o Sporting nas negociações. A título de curiosidade, Antero é cunhado do treinador do Sporting, Rúben Amorim.

Os portistas já chegaram a acordo com o Rio Ave para a transferência de Taremi, que pode incluir a cedência de jogadores por empréstimo ou a título definitivo, mas o contrato por quatro épocas ainda não foi assinado, em virtude de o jogador se encontrar ausente no Irão.

Taremi, que detém 40 por cento do seu passe, chega a Portugal no próximo domingo e já não irá integrar os trabalhos de pré-época do plantel do Rio Ave, sabe o nosso jornal.

O jogador já manifestou preferência pelos portistas, um provável destino confirmado inclusivamente pelo seu próprio pai, até pela oportunidade de poder disputar a Liga dos Campeões. Contudo, num forcing final, o Sporting apresentou ao empresário do jogador uma proposta superior a dois milhões de euros brutos por temporada. Ou seja, sensivelmente o dobro do salário que os dragões propuseram inicialmente a Taremi.

O salário, porém, não foi entrave para o internacional iraniano escolher o Rio Ave no último defeso, tendo recusado inclusivamente uma proposta várias vezes superior, como chegou a afirmar publicamente Carlos Carvalhal, seu treinador nos vilacondenses.

Neste momento, portanto, Mehdi Taremi ainda não está garantido como reforço do FC Porto. No entanto, o ponta-de-lança de 28 anos, que na época anterior fez 18 golos na I Liga, continua mais perto do Dragão do que de Alvalade.