Após longas negociações, Ricardo Esgaio prepara-se mesmo para voltar a ser jogador do Sporting.

Ao que o Maisfutebol apurou os dois clubes já alcançaram uma base de entendimento, e inclusivamente na treino vespertino de quinta-feira já não esteve às ordens de Carlos Carvalhal em Braga, tal como não esteve na manhã desta sexta-feira, tendo em conta que o negócio está a ser fechado.

De acordo com as informações recolhidas pelo nosso jornal, os clubes chegaram a acordo por uma verba a rondar os 5,5 milhões de euros. Esgaio vai assinar por cinco anos com o Sporting e ficará com uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros.

Natural da Nazaré, onde iniciou a carreira, no GD "Os Nazarenos", Esgaio esteve ligado ao Sporting entre 2005 e 2017. Fez 44 jogos pela equipa principal leonina, e pelo meio ainda esteve cedido à Académica, em 2014/15.

Seguiram-se quatro épocas em Braga, onde chegou a capitão, com um total de 179 jogos e oito golos.

Foi treinado no emblema minhoto por Rúben Amorim, que agora o tinha definido como alvo prioritário para reforçar o lado direito, dada a capacidade para fazer todo o corredor e, por isso, estar identificado tanto com o sistema de três centrais, como também com uma eventual defesa a quatro.

As negociações foram longas, mas Ricardo Esgaio, aos 28 anos, prepara-se assim para voltar a ser leão.

artigo atualizado