O Estrela Vermelha está interessado em Andraz Sporar, mas as negociações com o Sporting não serão fáceis. Pelo menos é essa a posição assumida pelo empresário do avançado.

«O Estrela Vermelha é um grande clube, mas é difícil. Não nos podemos esquecer que Sporar faz 29 anos em fevereiro. Não é barato», referiu Amir Ruznic ao Sportklub, da Sérvia.

A mesma fonte diz que o Estrela Vermelha pensava oferecer três milhões de euros pelo avançado esloveno, mas o Sporting quererá 4,5 milhões de euros.

Sporar esteve emprestado ao Middlesbrough na época passada, e existia uma cláusula de compra obrigatória por 8,5 milhões de euros, caso o clube subisse à Premier League, algo que não sucedeu.