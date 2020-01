Final antecipado para o empréstimo de Fernando ao Sporting. O jogador viajou neste domingo para a Ucrânia, de forma a apresentar-se no Shakhtar Donetsk, clube detentor do passe.

Emprestado no início da época, o avançado brasileiro de 20 anos não chegou a estrear-se pela equipa principal leonina.

Fernando apresentou-se no Sporting com uma descompensação muscular, e teve muito tempo limitado a trabalho específico. No início de outubro sofreu ainda uma virose, que o obrigou mesmo a estar isolado dos colegas, e que representou mais um revés no processo de integração nos treinos.

O avançado só começou a competir em novembro, e ao serviço da equipa de sub-23, pela qual somou seis jogos (e um golo).

Fernando volta agora ao Shakhtar Donetsk, equipa ucraniana orientada pelo português Luís Castro.

