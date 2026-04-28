O Sporting vai anunciar a renovação de contrato com Rui Borges no dia 1 de maio, sexta-feira, no Estádio José Alvalade, pelas 11 horas, sabe o Maisfutebol.

O novo contrato assinado pelo treinador e por Frederico Varandas será válido até 2028. Assim, o técnico irá prolongar a ligação que, neste momento, está rubricada até 2027.

Nesta terça-feira, o treinador foi questionado sobre o tema da renovação, respondendo sucintamente. «Estou feliz, apesar das últimas semanas», afirmou, admitindo que a equipa «saiu da luta pelo título».

Rui Borges foi apresentado pelo Sporting no dia 26 de dezembro de 2024, sucedendo a João Pereira no comando técnico dos leões. Venceu a 'dobradinha' na temporada 2024/25, juntando Taça de Portugal e (bi)campeonato.

Em 80 jogos realizados ao leme da equipa lisboeta, Rui Borges teve 65 por cento de vitórias - 52. Antes disso, orientou clubes como V. Guimarães, Moreirense ou Nacional.

[Notícia atualizada às 16h24]