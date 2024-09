O Sporting está a ultimar os detalhes da transferência em definitivo de Jovane Cabral para o Estrela da Amadora, segundo apurou o Maisfutebol.

Os leões vão receber cerca de 800 mil euros com a negociação do extremo caboverdiano. O jogador tinha apenas mais uma época de contrato (até junho de 2025) com o emblema verde e branco.

Aos 26 anos, Jovane Cabral esteve emprestado pelo Sporting nas últimas temporadas, tendo passado por Lazio, Salernitana e Olympiacos.