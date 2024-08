Mateus Fernandes vai deixar o Sporting e reforçar o Southampton, adiantou a imprensa desportiva e confirmou o Maisfutebol.



Segundo foi possível saber, os «saints» vão desembolsar 15 milhões de euros pela contratação do internacional sub-21 português. O negócio pode, porém, atingir os 20 milhões mediante o cumprimento de determinados objetivos. Além disso, o campeão nacional vai ficar com dez por cento de uma futura venda.



Após a goleada ao Nacional, Ruben Amorim deu conta da possível saída do jogador de 20 anos. Na época passada, Mateus Fernandes jogou no Estoril por empréstimo do Sporting e participou em 35 jogos (fez um golo e três assistências).



A caminho do emblema recém-promovido à Premier League, Mateus despede-se de Alvalade com dez jogos pela equipa principal.