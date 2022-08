Matheus Nunes está a caminho do Wolverhampton.

O emblema inglês conseguiu chegar a uma plataforma de entendimento com o Sporting, nas últimas horas, e o jogador pretende aceitar esta saída inglesa.

Na semana passada Matheus Nunes rejeitou a possibilidade de rumar ao West Ham, conforme assumido pelo próprio treinador do emblema londrino, David Moyes. A proposta era de 30 milhões de euros, mais cinco por objetivos, e o Sporting ficava com direito a 15 por cento da mais-valia de uma futura venda.

Com interesse no jogador também assumido já muito, os Wolves avançaram entretanto para um novo ataque ao internacional português.

O clube inglês conseguiu chegar a acordo com o Sporting, e Matheus Nunes foi também seduzido pelo projeto inglês, apresentado diretamente por Bruno Lage.

O médio prepara-se, assim, para rumar à Premier League.

O plantel do Sporting volta ao trabalho nesta terça-feira, depois de um dia de folga, e Matheus já não deve integrar a preparação do clássico com o FC Porto, do próximo fim de semana.