Nuno Moreira deixar o Sporting e reforçar o Vizela na subida à Liga.

Ao que o Maisfutebol apurou o acordo está fechado, ficando o emblema leonino com metade do passe do avançado, que dentro de dias faz 22 anos.

De acordo com informações recolhidas pelo nosso jornal, Nuno Moreira era pretendido por outros dois clubes da Liga: o Gil Vicente e o Estoril, promovido como campeão da II Liga.

Nascido em 1999, Nuno Moreira estava ligado ao Sporting desde os oito anos de idade. Na última época jogou pela equipa B, na qual somou 25 jogos e marcou seis golos.