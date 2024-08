Maxi Araújo vai custar 13,5 milhões de euros ao Sporting, segundo apurou o Maisfutebol.



Os leões limaram nas últimas horas os detalhes finais da negociação com o Toluca e fecharam de vez a contratação do jovem extremo.



O internacional uruguaio tem chegada prevista a Lisboa para este domingo, conforme o nosso jornal noticiou, para realizar os exames médicos e assinar um contrato válido por cinco épocas com os campeões nacionais.

Aos 24 anos, Maxi Araújo é um pedido de Ruben Amorim, especialmente porque pode cumprir diversas posições (defensivas e ofensivas) pelo lado esquerdo. No Uruguai, começou a carreira no Montevideo Wanderers e já tem 14 internacionalizações pela seleção A.