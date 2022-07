O Sporting está a fechar as negociações com vista à contratação de Franco Israel.

De acordo com as informações recolhidas pelo Maisfutebol, as conversações entre o emblema leonino, a Juventus e o representante do guarda-redes evoluíram nas últimas horas, pelo que o acordo está praticamente estabelecido.

O Sporting pagará cerca de um milhão de euros pelo guarda-redes uruguaio, que assinará, ao que tudo indica, um contrato de cinco anos.

Franco Israel, de 22 anos, está na Juventus desde 2018, ano em que foi recrutado ao Nacional de Montevideu.