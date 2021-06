O Sporting não teve sucesso na primeira investida para contratar João Mário em definitivo, junto do Inter de Milão.

O Maisfutebol sabe que os leões colocaram em cima da mesa uma proposta de 3,5 milhões de euros, com outros 2 milhões de euros em objetivos, mas os italianos nem sequer quiseram levar a conversa para frente, uma vez que dias antes tinha ficado acordado, verbalmente, que o negócio seria feito por 7,5 milhões de euros, dependente apenas da forma de pagamento.



Mesmo com o impasse de última hora na negociação, o emblema italiano, que está incomodado com a postura da SAD leonina, aguarda ainda uma nova - e melhor - oferta. Ao mesmo tempo, vê surgir fortes interessados na aquisição do médio de 28 anos, entre eles os espanhóis do Villarreal e os franceses do Nice.



De férias, o internacional português, por sua vez, também começa a ficar insatisfeito com a indefinição. Mantém a prioridade de seguir em Alvalade, depois de ter cumprido uma época por empréstimo, mas quer pressa para ver o futuro resolvido.



João Mário tem contrato apenas até junho de 2022 com o Inter de Milão, que, recorde-se, pagou 40 milhões de euros em 2016 para contratá-lo do próprio Sporting.