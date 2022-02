O Sporting recrutou mais um jogador nos escalões de formação do FC Porto: Diogo Abreu, médio de 19 anos, já se comprometeu com o emblema leonino para as próximas épocas.

O acordo foi estabelecido há algumas semanas, mas inicialmente foi mantido em segredo entre o jogador, a sua família, os representantes e os responsáveis do Sporting.

Só mais recentemente é que os dirigentes do FC Porto tiveram conhecimento de que Diogo Abreu estaria a ser cobiçado com o Sporting, e ainda intensificaram esforços para tentar prolongar a ligação contratual, mas entretanto perceberam que o médio já estava mesmo comprometido com os leões.

Em aberto está ainda a possibilidade de Diogo mudar-se para Lisboa na companhia do irmão Rodrigo, de 15 anos, que está na Padroense, equipa-satélite do FC Porto para o escalão sub-16.

Neste caso, porém, os responsáveis do FC Porto receberam a garantia de que o acordo ainda não estava fechado, pelo que ainda alimentam a possibilidade de segurar Rodrigo.

Ainda relativamente a Diogo Abreu, já assegurado pelo Sporting, refira-se que começou a jogar no Paços de Ferreira, mas que já está no FC Porto desde 2012. Esta época tem 11 jogos realizados pelos sub-19, com oito golos marcados, e nove presenças na equipa B, pela qual também já marcou (um golo).

Tem registo em todas as seleções jovens, até aos sub-19, patamar em que já somou três internacionalizações.

Veja, no vídeo associado, o golo de Diogo Abreu ao Liverpool, na edição deste ano da Youth League.