Bruno Fernandes está a ser negociado em Londres, nesta sexta-feira.

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, viajou para a capital inglesa, onde está acompanhado pelo diretor desportivo, Hugo Viana, para discutir uma possível transferência do capitão leonino.

O Manchester United parece, nesta altura, o destino mais provável para Bruno Fernandes.

O treinador dos «red devils», Ole Gunnar Solskjaer, esteve mesmo em Alvalade no passado domingo, a assistir ao clássico com o FC Porto. Uma informação adiantada pelo «Record» na edição desta sexta-feira, e confirmada pelo Maisfutebol.

Bruno Fernandes sempre assumiu o sonho de jogar em Inglaterrra, de resto, e no verão esteve perto de concretizar esse objetivo, com o Tottenham a avançar mesmo com uma proposta, recusada em Alvalade.

Agora esse sonho inglês volta a parecer próximo. Um indício disso mesmo foi o discurso de Silas, nesta sexta-feira, em conferência de imprensa.

«O Bruno é um jogador enorme, e esses jogadores têm muito mercado. Sabemos que será sempre muito falado e procurado por clubes da dimensão dos que se falam. Não gosto muito de pensar nisto antes, mas já vou começando a pensar em alternativas dentro da equipa, para o caso de o Bruno não ficar connosco. Espero que isso não aconteça, pois é muito importante para nós, mas a verdade é que temos de ir começando a pensar...», afirmou o técnico.