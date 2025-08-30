Mercado
Taremi deixa o Inter de Milão e reforça o Olympiakos
Ex-avançado iraniano do FC Porto vai assinar contrato por duas temporadas com o emblema grego
Mehdi Taremi é o mais novo reforço do Olympiakos. O Maisfutebol apurou que o avançado iraniano acertou nas últimas horas a transferência em definitivo para a Grécia.
O clube grego vai pagar cerca de dois milhões de euros aos italianos do Inter de Milão, que tinham também ofertas de França e dos Países Baixos pelo ex-jogador do FC Porto.
Neste momento, Taremi está concentrado com a seleção do Irão e em breve vai então assinar um contrato válido por duas temporadas com o Olympiakos.
Aos 33 anos, Mehdi Taremi representou a Inter de Milão em apenas uma época (2024/25). Antes, fez sucesso em Portugal, sendo quatro épocas no FC Porto e uma no Rio Ave.
