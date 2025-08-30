Mehdi Taremi é o mais novo reforço do Olympiakos. O Maisfutebol apurou que o avançado iraniano acertou nas últimas horas a transferência em definitivo para a Grécia.

O clube grego vai pagar cerca de dois milhões de euros aos italianos do Inter de Milão, que tinham também ofertas de França e dos Países Baixos pelo ex-jogador do FC Porto.

Neste momento, Taremi está concentrado com a seleção do Irão e em breve vai então assinar um contrato válido por duas temporadas com o Olympiakos.

Aos 33 anos, Mehdi Taremi representou a Inter de Milão em apenas uma época (2024/25). Antes, fez sucesso em Portugal, sendo quatro épocas no FC Porto e uma no Rio Ave.

