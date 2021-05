O Olympiakos entrou com tudo na disputa e, sabe o Maisfutebol, está muito perto de garantir a contratação de Tiquinho Soares. A chegada do avançado brasileiro é um pedido especial do treinador português Pedro Martins.



Para garantir a aquisição do ex-goleador do FC Porto, o atual bicampeão grego teve de superar a forte concorrência de V. Guimarães e Trabzonspor. Os turcos, inclusive, ofereciam um salário mais vantajoso.



Pesou a favor do Olympiakos a ótima relação entre Tiquinho Soares e Pedro Martins. Ambos trabalharam juntos no Vitória de Guimarães, em 2016/17.



Soares, de 30 anos, está livre no mercado desde janeiro, quando rescindiu contrato com o Tianjin Teda, da China. Foi oferecido nas últimas semanas para diversos clubes no Brasil, mas preferiu continuar na Europa.