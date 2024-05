O avançado português Tomané não vai continuar no APOEL para a época 2024/25, apurou o Maisfutebol.

Depois de uma época no clube cipriota, no qual se sagrou campeão em 2023/24, Tomané tinha opção de renovação por mais uma temporada. Porém, a mesma não vai ser exercida e o jogador luso finda contrato no final deste mês com o APOEL, onde foi treinado pelo português Ricardo Sá Pinto, técnico que não renovou e deixou o clube após o título.

Nesta altura, está tudo em aberto quanto ao futuro do jogador de 31 anos: um possível regresso a Portugal, ou novo projeto no estrangeiro.

Em 2023/24, Tomané fez 30 jogos (nove como titular, 21 como suplente utilizado) e três golos pelo APOEL. Juntou o título na liga cipriota aos já antes conseguidos, na sua carreira, pelo Samsunspor na II Liga turca e pelo Estrela Vermelha na liga da Sérvia.

Além destes três clubes, Tomané jogou ainda no Duisburg (Alemanha) e no Panetolikos (Grécia) fora de Portugal. Formado no Boavista e no Vitória, onde subiu a sénior, o atacante representou ainda o Limianos, o Arouca e o Tondela.