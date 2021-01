João Mendes vai jogar no Estoril por empréstimo do Tondela até ao final da época.

O médio de 26 anos tem tido pouco espaço nos beirões (soma apenas sete jogos e um golo esta temporada) e por isso vai prosseguir a carreira a curto prazo no líder da II Liga.

De resto, o treinador do Tondela, Pako Ayestarán, confirmou o negócio no final do triunfo frente ao Farense.