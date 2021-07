Daniel dos Anjos vai deixar o Benfica e assinar em definitivo pelo Tondela, apurou o Maisfutebol.



Apesar de sair da Luz e definitivo, as águias ficam com metade do passe do avançado. O jogador de 25 anos é esperado em Tondela esta segunda-feira para a realização dos habituais exames médicos.



Lembre-se que o brasileiro esteve infetado com covid-19, no início de dezembro, e depois foi-lhe diagnosticada uma miocardite. Logo nessa altura o departamento médico do Benfica determinou a suspensão da atividade física do atleta, pelo menos por um período de dois meses.

Quatro meses depois de ter testado positivo à covid-19, Daniel dos Anjos recebeu autorização médica para voltar aos treinos e voltou a competir pela equipa B. Segue agora para o Tondela, clube que já recebeu Tiago Dantas por empréstimo do Benfica.