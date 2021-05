Livre no mercado depois de ter rescindido contrato com o Tianjin Teda, da China, Tiquinho Soares está a ser alvo neste momento, segundo o Maisfutebol apurou, de uma forte disputa entre o Trabzonspor e o V. Guimarães.

O emblema turco já formalizou uma oferta para contratar o avançado brasileiro, que, por sua vez, está ainda relutante em avançar com o acordo, apesar de os valores colocados em cima da mesa serem aliciantes.

Em conversas com pessoas próximas, Soares admitiu que tem preferência por um regresso a Portugal, onde tem casa e passou boa parte da carreira, com destaque para os cinco anos a vestir a camisola do FC Porto.

Mesmo com números menos expressivos para oferecer, o V. Guimarães continua na briga e não vai desistir tão fácil da aquisição do goleador brasileiro, que, recorde-se, representou o clube em 2016/17 (anotou nove golos em 22 jogos), tendo deixado uma boa impressão.

Aos 30 anos, Tiquinho Soares foi recentemente oferecido para alguns clubes do futebol brasileiro, como, por exemplo, Atlético Mineiro, Palmeiras e São Paulo. O alto salário para a atual realidade financeira do Brasil acabou por travar praticamente todas as conversas.