O médio do Vitória de Guimarães, Santiago Verdi, campeão mundial e europeu por Portugal no escalão sub-17 e com contrato com os minhotos até junho de 2027, rejeitou uma proposta de renovação até 2031.

A informação, avançada primeiramente pelo jornal A Bola, foi confirmada pelo Maisfutebol junto de fontes próximas do processo. Segundo apurou o nosso jornal, o atual contexto diretivo no Vitória, acentuado pelo período eleitoral que se avizinha em junho, foi, não motivo único, mas uma das razões fortes para a recusa da proposta apresentada.

Porém, nada está posto de parte, nem descartado para futuro breve: pode haver conversas e negociações por parte da direção vencedora das eleições no Vitória (marcadas para 13 de junho), ou até, mediante o que o mercado ditar, uma possível venda do jovem médio que completou 18 anos, a 5 de maio.

Santiago Verdi está no Vitória desde os seis anos, tendo feito toda a formação no clube. Em 2025/26, estabeleceu-se na equipa B (17 jogos, dois golos, uma assistência), sobretudo na segunda metade da época e a partir de meados de fevereiro, cerca de dois meses após a conquista do Mundial por Portugal. Já foi chamado a treinos da equipa principal, mas ainda não se estreou oficialmente pela mesma.

Verdi é um de dois campeões mundiais e europeus no Vitória. O outro é Martim Guedes, mais conhecido por Zeega, que foi estreado pelo treinador Gil Lameiras na equipa principal, jogando nas duas últimas jornadas da Liga de 2025/26.

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