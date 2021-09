O Vitória de Guimarães investiu 15 milhões de euros na contratação de dois jovens jogadores ao FC Porto.

Esses negócios estão incluídos no Relatório e Contas da SAD vitoriana, revelado nas últimas horas, e que registou um resultado negativo de 8,2 milhões de euros no exercício 2020/21.

O documento revela então que Francisco Alves Ribeiro foi contratado pelo Vitória por 11 milhões de euros. O médio, agora com 18 anos, fez todo o percurso de formação no FC Porto, e esta época tem jogado pela equipa B e pelos sub-23 do Vitória.

Já Rafa(el) Pereira, que também trocou o Dragão pelo Estádio D. Afonso Henriques, foi transferido por quatro milhões de euros. O médio, agora com 20 anos, estava há uma década no FC Porto. Agora tem dois jogos pela equipa B vitoriana.

De recordar que, no último defeso, houve dois jogadores que fizeram o percurso inverso: o central Romain Correia e o lateral esquerdo João Mendes trocaram o Vitória pelo FC Porto.

O Relatório e Contas do Vitória informa ainda que foram contratados 38 jogadores no exercício 2020/21, que representaram um investimento de 20,2 milhões de euros. Lyle Foster, que chegou ao Minho proveniente do Mónaco, custou 1,2 milhões de euros, e está agora emprestado ao Westerlo, da Bélgica. Valor idêntico foi investido no guarda-redes Matous Trmal.