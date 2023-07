O Vitória de Guimarães anunciou, nesta quarta-feira, a saída do guarda-redes Matous Trmal para o Mladá Boleslav, da República Checa.

Contratado ao Slovacko, na época 2020/21, com um contrato válido até 2025, o guardião de 24 anos regressa agora ao país natal.

«A ligação de Matous Trmal ao Vitória Sport Clube terminou. Depois de uma época de empréstimo ao Marítimo, o guarda-redes não fazia parte do plantel da equipa principal para 2023/24 e a sociedade desportiva acertou a sua transferência, a título definitivo, para o Mlada Boleslav, da República Checa. Grato pelos serviços prestados, o Vitória SC deseja a maior sorte e êxitos ao internacional sub-21 checo para esta nova etapa na carreira.», pode ler-se no comunicado oficial do clube.

Depois de ter disputado quatro jogos oficiais pelos minhotos na temporada 2020/21, e 11 jogos na temporada 2021/22, o guarda-redes checo foi emprestado ao Marítimo na última época.