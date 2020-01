O avançado brasileiro Gabriel Barbosa ‘Gabigol’ confirmou, esta terça-feira, que vai continuar a representar o Flamengo, com o clube a anunciar, minutos depois, o jogador de 23 anos como reforço até 2024.

«Se é para o bem da nação, eu fico», afirmou Gabigol, na conclusão a uma mensagem publicada pelo próprio através das redes sociais pessoais.

O Inter de Milão, clube que detém o passe do jogador de 23 anos, ainda não se pronunciou oficialmente sobre a transferência do jogador, mas o acordo é certo e Gabigol é jogador dos rubro-negros para os próximos quatro anos. Os valores do negócio não foram adiantados pelo atual campeão brasileiro, sendo que a imprensa do país avançava um acordo de cerca de 16 milhões de euros por 80 por cento do passe.

O antigo jogador do Benfica foi um dos pêndulos da época 2019 nos rubro-negros, que levou à conquista do campeonato brasileiro e da Taça Libertadores. Fez 59 jogos e apontou 43 golos.

Antes de anunciar o jogador até 2024, o Flamengo já tinha dado conta do negócio, através de um vídeo em que o colega de equipa De Arrascaeta surge a fazer um telefonema como que a estabelecer um contacto com o brasileiro. Minutos mais tarde, um novo vídeo frisou tudo, com a mensagem: «Gabigol é do Mengão».

Artigo atualizado às 13h10