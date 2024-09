Mats Hummels aterrou, esta quarta-feira, em Itália para formalizar a mudança para a Roma.



O internacional alemão, campeão do Mundo em 2014, prepara-se assim para prosseguir a carreira na Serie A depois de ter terminado a ligação ao Borussia Dortmund. De acordo com a imprensa italiana, o central vai assinar por uma temporada com os giallorossi.

Formado no Bayern Munique, o jogador de 35 anos vestiu apenas essa camisola e a preta e amarela, esta última, a do Dortmund, entre 2007/08 até à última época, apenas com uma interrupção entre 2016 e 2019, altura em que voltou a Munique.

Pelo Dortmund, Hummels venceu dois campeonatos nacionais, três Supertaças e duas Taças da Alemanha. Com o Die Borussen foi a duas finais da Liga dos Campeões, em ambas saiu derrotado de Wembley, em 2012/13, frente ao Bayern Munique, e em 2023/24, contra o Real Madrid.