Poucos minutos após a oficialização da transferência para o Benfica, João Victor publicou um vídeo de despedida do Corinthians, nas redes sociais.

O central estava no «Timão» desde 2017, e agora decidiu deixar um agradecimento em formato vídeo.

«Cheguei aqui ainda criança, hoje saio um homem. Cheguei ao Corinthians cheio de sonhos, e hoje eu parto em busca de mais um deles. Cheguei ao clube para dar o meu melhor, e posso ir com a certeza que esse dever foi cumprido. Faltou muito, é verdade. Um dia espero voltar e conquistar tudo com vocês, FIEL. Despedidas nunca são fáceis, e eu não sou nada bom com elas. Sentirei muita falta da recepção, do apoio incondicional, dos gritos apaixonados, e de todo o ambiente da Arena em dia de jogos do nosso Timão. Isso mesmo: nosso Timão! Viver esse clube diariamente, desde 2017, com uma pausa de apenas um ano, me fez mais um do Bando de Loucos, e, quem sabe, não me junto a vocês qualquer dia desses na arquibancada. Muito obrigado a cada um de vocês, que sempre acreditou em mim, me fizeram chegar aonde estou hoje. Aqui eu vivi um sonho. Até mais fiel!», refere o reforço do Benfica.

Veja o vídeo: