Luis Suárez deixou a Cidade Desportiva do Barcelona em lágrimas, ao final da manhã desta quarta-feira.

O internacional uruguaio está de saída para o Atlético de Madrid, ao que tudo indica, e as imagens do momento em que passa o portão das instalações, ao volante do carro, parecem representar a emoção da despedida.

Suárez está a fechar um ciclo de seis anos no Barcelona, clube pelo qual soma 283 jogos e 198 golos.

O avançado de 33 anos também esteve nos planos da Juventus, mas essa hipótese foi afastada pela impossibilidade de obter cidadania italiana dentro deste mercado de transferência.

Esse processo burocrático está a gerar muita polémica, de resto, com as autoridades italianas a investigar um alegado esquema para facilitar o teste realizado pelo jogador.

A Juventus acabou por avançar para Alvaro Morata, que já está oficialmente de regresso a Turim, e a vaga no Atlético de Madrid será, ao que tudo indica, colmatada por... Suárez.