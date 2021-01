O treinador do Marselha, André Villas-Boas, confirmou esta segunda-feira o interesse do Marselha em Arkadiusz Milik, avançado do Nápoles.

Em conferência de imprensa, o técnico português frisou, no entanto, que ainda não houve uma proposta oficial e lamentou que o interesse no polaco tenha sido noticiado pelos media italianos.

«Milik? Estamos com muitos problemas no ataque. É uma posição que queremos reforçar. Ele não é a única opção, mas talvez seja a mais difícil de conseguir, porque é um grande jogador. Vamos ver o que podemos fazer. Demonstrámos interesse, que infelizmente saiu na imprensa italiana, mas não estamos em negociações avançadas, nem com o Nápoles nem com o jogador», afirmou.