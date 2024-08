O presidente do FC Porto, André Villas-Boas, falou neste domingo à imprensa à margem da abertura de uma Casa do clube, em Ponte da Barca. O mercado foi um dos temas mais discutidos, com o dirigente a admitir que a «concentração é máxima», a poucos dias do fim do defeso.

Questionado sobre propostas por Francisco Conceição, Gonçalo Borges e Galeno, Villas-Boas confirmou esses nomes e acrescentou mais um: «Acho que acabou por referir todos os atletas, incluindo também o David Carmo. O FC Porto não pode vender a preço de saldo. Temos de defender os nossos ativos. Apesar de termos que cumprir os requerimentos da UEFA e sermos obrigados a vender para criar mais valias necessárias. Fomos obrigados a olhar ao mercado por causa disso. Mas sabemos o valor dos nossos ativos», começou por garantir.

Quanto a Galeno, que tem sido associado à Juventus, Villas-Boas diz ter rejeitado uma oferta. «Ele tem feito um grande arranque, sacrificando-se noutra posição. Merece o nosso reconhecimento. Recebemos uma breve aproximação que foi imediatamente rejeitada pelos valores postos em cima da mesa», sem referir a origem. «Não iremos abrir mão do Francisco com propostas totalmente fora de sentido», garantiu ainda.

Mesmo assim, Villas-Boas recordou que, mesmo com a saída de Evanilson, por 37 milhões de euros fixos mais dez em objetivos, «o FC Porto não deixou de ter um buraco, um passivo de mais de 500 milhões de euros», além de «muita pressão por parte dos fornecedores».

No setor das entradas, o presidente do FC Porto admitiu que as dificuldades financeiras têm sido entrave nos negócios. Questionado sobre o defesa-central Nehuén Pérez, da Udinese, Villas-Boas ainda acalenta uma esperança.

«Entrámos num projeto de negociação com a Udinese, mas com os valores de que estamos a falar, será impossível para o FC Porto. Fizemos uma última, se não aceitarem, vamos prosseguir outro caminho», admitiu. Quanto ao colombiano Asprilla, afirmou: «Está referenciado, mas pelas mesmas razões, o FC Porto não tem a possibilidade acompanhar essa realidade.»

Por último, abordou um regresso que podia ser bem visto pelos adeptos portistas, mas que será muito difícil - o de Danilo Pereia. «Não temos novidades. É jogador do PSG, demonstrámos interesse na sua contratação há mês e meio, mas pelos valores demonstrados, imediatamente saímos de negociação», terminou.