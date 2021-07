O Marítimo está prestes a receber Vitor Eudes como reforço para a nova temporada.

Como adiantou o Globoesporte e confirmou o Maisfutebol, o guarda-redes do Cruzeiro de Belo Horizonte vai viajar para Portugal nesta sexta-feira para realizar os habituais exames médicos e assinar contrato válido por cinco anos. O jogador de 22 anos vai apresentar-se na Lousada, onde o Marítimo está em estágio de pré-temporada.

A mesma fonte refere que a transferência será feita a custo zero, salvaguardando o Cruzeiro 30% do passe do jogador.

Vitor Eudes foi formado no Cruzeiro. Trabalha desde 2018 com a equipa principal, tendo jogado apenas dois jogos como sénior. Chega ao Marítimo para disputar a posição com Miguel Silva e Pedro Teixeira.

Será o 11º reforço dos «insulares», depois das chegadas já confirmadas de Miguel Silva (ex-APOEL), Vítor Costa (ex-CSA), Facundo Costantini (ex-São Paulo), Marco Silva (ex-Águeda), Bruno Xadas (ex-Braga), Filipe Cardoso (ex-Sp. Covilhã), Diogo Mendes (ex-Benfica), Iván Rossi (ex-Sambenedettese), André Vidigal (ex-Estoril) e Henrique (ex-CSKA Sofia).