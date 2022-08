O futebolista montenegrino Milutin Osmajic está prestes a ser reforço do Vizela para 2022/23, oriundo dos espanhóis do Cádiz, apurou o Maisfutebol.

O negócio pelo avançado de 23 anos deve ser feito por empréstimo de uma época. Ainda faltam alguns detalhes para ser fechado, mas é muito provável que o treinador Álvaro Pacheco conte com o atleta para o plantel.

Osmajic ainda não está em Portugal, mas é esperado nas próximas horas, ou no máximo no final da semana, para que ainda possa ser uma opção com vista ao arranque do campeonato. O Vizela desloca-se a Vila do Conde para defrontar o Rio Ave na primeira jornada da I Liga, num duelo agendado para as 15h30 do próximo sábado.

Internacional por 12 ocasiões pela seleção principal de Montenegro (um golo), Osmajic chega para reforçar as opções atacantes do Vizela, que viu terminado o empréstimo de Guilherme Schettine.

O dianteiro dos Balcãs começou a jogar como sénior no FK Sutjeska, em 2017/18, tendo sido contratado pelo Cádiz há cerca de um ano, depois de se ter afirmado no clube do seu país. Na segunda metade da época passada, foi cedido aos turcos do Bandirmaspor.

Até ao momento, o Vizela contratou três atletas: o guarda-redes croata Fabijan Buntic (ex-Ingolstadt), o lateral-esquerdo brasileiro Matheus Pereira e o médio brasileiro Diego Rosa (emprestado pelo Manchester City).