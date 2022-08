O futebolista brasileiro Willyan Rocha está prestes a deixar o Portimonense rumo à Rússia, para ser reforço do CSKA Moscovo, confirmou o Maisfutebol.

Ao que o nosso jornal apurou até ao momento, o negócio pelo central de 27 anos, que tem contrato com o Portimonense até final desta temporada, far-se-á por 2,5 milhões de euros.

Willyan tem vindo a ser uma das opções válidas para o treinador Paulo Sérgio no Portimonense, tendo sido peça fundamental no centro da defesa, sobretudo nas duas últimas épocas.

Em 2021/22, Willyan fez 32 jogos e dois golos, já depois dos 33 jogos em 2020/21. Esta temporada, Willyan é totalista, tendo alinhado em todos os quatro jogos da I Liga e jogado 360 minutos.

O defesa está no Portimonense desde 2018. Chegou aos algarvios oriundo do Cova da Piedade, o seu primeiro clube em Portugal, ao qual chegou depois de passagens pelo CA Votuporanguense, Desportiva Ferroviária e pelos sub-20 do Flamengo, no Brasil.