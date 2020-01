A cumprir um período de férias, depois do adeus ao Fluminense, Yony González já fala abertamente sobre o compromisso assinado com o Benfica.

«É uma grande oportunidade», disse o avançado colombiano à Fox Sports do seu país.

Jogador de 25 anos, Yony González comprometeu-se com o Benfica no passado mês de novembro, a «custo zero», uma vez que o contrato com o Fluminense terminava no final do ano civil.

Ao serviço do emblema brasileiro o avançado somou 17 golos em 62 jogos.

O futuro passa pelo Benfica, mas tudo indica que Yony não será integrado no plantel às ordens de Bruno Lage nesta reabertura de mercado, deverá ser emprestado.